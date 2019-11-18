2019-11-18T12:47:07+03:00
Общество

Хохломские матрешки, скейт-парк и спортплощадка появились на улице Заводской в Семенове

В торжественном открытии общественного пространства принял участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин
Валерия ГРОМОВА
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В Семенове прошло торжественное открытие улицы Заводской, которая была благоустроена благодаря победе в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в мероприятии принял участие заместитель губернатора Андрей Харин.

- Заводская – въездная улица и важно было сделать ее красивой и привлекательной. Это получилось. Жители и гости города с удовольствием по ней гуляют. И это главный результат, которого мы хотим достичь, реализовывая национальный проект «Жилье и городская среда», - подчеркнул он.

За победу в конкурсе Семенов получил 75 миллионов рублей. Кроме того, на благоустройство были выделены более 50 миллионов рублей из местного бюджета. Таким образом, всего на преображение общественного пространства в этом году было потрачено более 126 миллионов рублей.

Теперь на улице Заводской появились цветник, фигуры трех матрешек, детская и спортивная площадки, скейт-парк и велодорожка, а также «умная» остановка. Благоустроили и пляжную зону. Там создали входную зону, установили спасательную вышку и понтонный мост. Мост через реку Санохта тоже был отремонтирован. При этом все элементы благоустройства объединены общей темой – везде присутствует хохломская роспись.

Ранее сообщалось, что в Ардатове состоялось открытие благоустроенного сквера для бракосочетаний «Семь + Я». Работы проводились в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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