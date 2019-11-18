В Ардатове завершилось благоустройство сквера для бракосочетаний

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-18T12:05:50+03:00

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В Ардатове состоялось открытие благоустроенного сквера для бракосочетаний «Семь + Я». Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, работы проводились в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Теперь в обновленном севере есть сцена, площадка для танцев и проведения массовых мероприятий, детская игровая зона, зимний городок, спортплощадка и зона для бракосочетаний. Кроме того, подрядчик установил арт-объекты в виде подковы и оленя, а также «Сердце семьи». На благоустройство были потрачены 3,5 миллиона рублей, выделенные их федерального, областного и местного бюджетов.

- Городская среда в регионе меняется на глазах. И самое главное, что жители довольны преобразованиями. Они принимают активное участие в выборе территорий и создании проектов благоустройства. А это - один из главных принципов национального проекта, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

КСТАТИ

Несколько дней назад в Нижегородской области завершилось открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. В перечень вошли 163 объекта, 84 из которых находятся в областном центре, а остальные 79 – в районах.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU