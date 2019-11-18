2019-11-18T12:05:50+03:00
Общество

В Ардатове завершилось благоустройство сквера для бракосочетаний

Работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства НОФото: пресс-служба правительства НО
Изменить размер текста:

В Ардатове состоялось открытие благоустроенного сквера для бракосочетаний «Семь + Я». Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, работы проводились в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Теперь в обновленном севере есть сцена, площадка для танцев и проведения массовых мероприятий, детская игровая зона, зимний городок, спортплощадка и зона для бракосочетаний. Кроме того, подрядчик установил арт-объекты в виде подковы и оленя, а также «Сердце семьи». На благоустройство были потрачены 3,5 миллиона рублей, выделенные их федерального, областного и местного бюджетов.

- Городская среда в регионе меняется на глазах. И самое главное, что жители довольны преобразованиями. Они принимают активное участие в выборе территорий и создании проектов благоустройства. А это - один из главных принципов национального проекта, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

КСТАТИ

Несколько дней назад в Нижегородской области завершилось открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. В перечень вошли 163 объекта, 84 из которых находятся в областном центре, а остальные 79 – в районах.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Морозы до -15 градусов ударят в Нижегородской области
Хохломские матрешки, скейт-парк и спортплощадка появились на улице Заводской в Семенове
Товарооборот Нижегородской области со странами БРИКС увеличился на 24%
Нижегородцы отправили более ста обращений в центр и на горячую линию «Мой бизнес»
СК рассказал о местонахождении 15-летней школьницы, пропавшей в Нижнем Новгороде несколько дней назад
Две фотовыставки откроются на станциях метро в Нижнем Новгороде
66-летняя нижегородка попала в больницу после пожара на Сормовском шоссе
ФК «Нижний Новгород» уступил «Чайке» со счетом 1:2
Нижегородское «Торпедо» разгромило подмосковный «Витязь»
Нижегородское правительство сэкономило на торгах 85,2 млн рублей
Волонтеры просят помощи в поисках 17-летней Виктории Лушниковой
В университетской клинике ПИМУ сократился срок выдачи результатов обследования
Осенний молодежный бал состоится в Нижнем Новгороде
БК «Нижний Новгород» проиграл «Зелене Гуре» в домашнем матче
В Нижегородской области прекращены поиски 59-летнего Ивана Тихонова
Больше 75 миллионов рублей выделили на подсветку Нижегородского кремля
На трассе М-7 «Волга» объявляли реверс из-за столкновения иномарки с фурой
В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин
Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у ФОКа в Дальнеконстаниновском районе
В Нижегородской области подешевели говядина и рис