Новогодняя иллюминация появится в Московском районе к 1 декабря
К 1 декабря в Московском районе должны быть выполнены все мероприятия по световому оформлению фасадов, торговых залов, витрин и деревьев, расположенных рядом с торговыми предприятиями. Об этом сообщил глава Московского района Владимир Кропотин на встрече с представителями торговых центров и крупных магазинов.
- Новая праздничная светодиодная иллюминация появится на самой главное улице района - проспекте Героев, - рассказал Владимир Кропотин. – За счет ОКБМ им. Африкантова на проспекте планируется повесить около 30 светодиодных консолей. Все они будут размещены на опорах освещения. В связи с этим прошу руководителей предприятий, расположенных вдоль проспекта Героев, обратить особое внимание на праздничное оформление. Оно должно быть выдержано в одной концепции, чтобы и проспект, и витрины были в едином стиле.
Напомним, ранее сообщалось, что на территории Нижнего Новгорода планируется разместить 1 166 элементов иллюминации. Главная новогодняя елка будет установлена на площади Минина и Пожарского.
ИСТОЧНИК KP.RU