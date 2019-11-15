Новогодняя иллюминация появится в Московском районе к 1 декабря

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-15T10:09:41+03:00

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К 1 декабря в Московском районе должны быть выполнены все мероприятия по световому оформлению фасадов, торговых залов, витрин и деревьев, расположенных рядом с торговыми предприятиями. Об этом сообщил глава Московского района Владимир Кропотин на встрече с представителями торговых центров и крупных магазинов.

- Новая праздничная светодиодная иллюминация появится на самой главное улице района - проспекте Героев, - рассказал Владимир Кропотин. – За счет ОКБМ им. Африкантова на проспекте планируется повесить около 30 светодиодных консолей. Все они будут размещены на опорах освещения. В связи с этим прошу руководителей предприятий, расположенных вдоль проспекта Героев, обратить особое внимание на праздничное оформление. Оно должно быть выдержано в одной концепции, чтобы и проспект, и витрины были в едином стиле.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Нижнего Новгорода планируется разместить 1 166 элементов иллюминации. Главная новогодняя елка будет установлена на площади Минина и Пожарского.

ИСТОЧНИК KP.RU