2019-11-13T15:16:12+03:00
Общество

Стало известно, где в Нижнем Новгороде установят главную новогоднюю елку

На праздничное украшение Нижнего Новгорода к Новому году потратят больше 12 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, где в Нижнем Новгороде будет установлена главная новогодняя елка. ФОТО: Владимир Панов.Стало известно, где в Нижнем Новгороде будет установлена главная новогодняя елка. ФОТО: Владимир Панов.
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Несмотря на то, что до Нового года остается чуть больше полутора месяцев, подготовка к празднику в Нижнем Новгороде уже идет полным ходом. На одно только праздничное оформление города потратят 12,7 миллионов рублей.

- В ходе подготовки к празднованию Нового года в Нижнем Новгороде планируется размещение 1166 элементов иллюминации, в том числе объемно-пространственных композиций, светодиодных перетяжек и консолей, - сообщили «Комсомолке» в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры». – Главным образом они будут размещаться в центральной части города. Всего же праздничной иллюминацией будут украшены 52 городские улицы и площади во всех районах Нижнего Новгорода.

Однако главным украшением города по-прежнему останутся праздничные ели. На территории Нижнего Новгорода их будет установлено несколько штук.

- Главная новогодняя ель будет установлена в этом году на площади Минина, - сообщили в городском центре градостроительства и архитектуры. – Также новогодняя елка будет установлена на улице Ярошенко в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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