Стало известно, где в Нижнем Новгороде установят главную новогоднюю елку

Несмотря на то, что до Нового года остается чуть больше полутора месяцев, подготовка к празднику в Нижнем Новгороде уже идет полным ходом. На одно только праздничное оформление города потратят 12,7 миллионов рублей.

- В ходе подготовки к празднованию Нового года в Нижнем Новгороде планируется размещение 1166 элементов иллюминации, в том числе объемно-пространственных композиций, светодиодных перетяжек и консолей, - сообщили «Комсомолке» в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры». – Главным образом они будут размещаться в центральной части города. Всего же праздничной иллюминацией будут украшены 52 городские улицы и площади во всех районах Нижнего Новгорода.

Однако главным украшением города по-прежнему останутся праздничные ели. На территории Нижнего Новгорода их будет установлено несколько штук.

- Главная новогодняя ель будет установлена в этом году на площади Минина, - сообщили в городском центре градостроительства и архитектуры. – Также новогодняя елка будет установлена на улице Ярошенко в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность».