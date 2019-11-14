2019-11-14T17:10:19+03:00
Общество

Трассу Выкса - Вознесенское - Сатис ждет капитальный ремонт

Часть дороги будет отремонтирована в 2020 году, а часть - в 2023 году
Анастасия НАЗАРОВА
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Трассу Выкса - Вознесенское - Сатис протяженностью 57,7 км ждет капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Как «Комсомольской правде» рассказали в региональном минтрансе, в 2019 году в рамках содержания объекта был выполнен ямочный ремонт на участке, протяженность которого составляет 12 км. Именно об этом участке в своем Инстаграме не так давно написал актер и спортсмен Олег Тактаров. Капитально отремонтировать участок планируется в 2020 году. А на 2023 год намечен ремонт еще 15 км дороги.

В профильном министерстве напомнили, что в план ремонта автомобильных дорог Нижегородского района, которые планируется привести в нормативный вид до конца 2024 года, включены дороги с наибольшей интенсивностью движения, а также наличием пассажирского сообщения. Выбор объектов ремонта и реконструкции обусловлен их фактическим состоянием, аварийным состоянием элементов дороги и несоответствием технических параметров требованиям для дорог с регулярным автобусным движением. Трасса Выкса - Вознесенское - Сатис к таковым не относится.

Добавим, что за последние два года в общей сложности отремонтировано примерно 1,5 тысячи км дорог (в 2017 году было около 544 км). Задача на ближайшие пару лет - ремонтировать по 820 км дорог ежегодно.

Кстати, именно

ИСТОЧНИК KP.RU

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