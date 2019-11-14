2019-11-14T15:51:53+03:00
Звезды

«Нация, которая себя ненавидит»: Олег Тактаров проехался по нижегородским дорогам

Особое впечатление на звезду Голливуда произвела трасса Вознесенское - Выкса [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Известный спортсмен проехался на дорогам в прямом и переносном смыслах.Известный спортсмен проехался на дорогам в прямом и переносном смыслах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный актер и спортсмен Олег Тактаров проехался по нижегородским дорогам в прямом и переносном смыслах. Особое впечатление на звезду Голливуда произвела трасса Вознесенское - Выкса. Своими мыслями по поводу этого боец поделился в Инстаграме.

Олег Тактаров сравнил нижегородские дороги с залатанными носками.

Олег Тактаров сравнил нижегородские дороги с залатанными носками.

- Дорога между деревней. Благодать и солнце. Под комментариями прямого эфира был вопрос, на каком тракторе я еду. Кстати, на въезде в Выксу - плакат и надпись. Гордо: «В наш город было инвестировано 400 миллиардов рублей». Горжусь тоже, - написал Тактаров.

Во время поездки по дороге, испещренной залатанными ямками, артист снял небольшое видео. Любительскую съемку сопроводил хлестким комментарием.

- Дорога Вознесенское - Выкса. Город, где делают огромные трубы. То есть очень важный для зарабатывания город. Это дорога в него. Насколько нужно не любить себя? А я не знаю другой такой нации, чтобы ездить по таким дорогам, чтобы ставить заплатку на заплатке, - заявил житель Сарова. - Если это ваши шерстяные носки и их никто не видит кроме вас, может, это и хорошо. Но вот так позориться! Нация, которая себя ненавидит.

Подписчики поддержали знаменитость, отметив, что такие дороги, к сожалению, не редкость. «Это для ГАЗ-21 дорога», «Надо чуть разгоняться, чтобы не чувствовать, как трясет машину», «Оставь надежду всяк сюда въезжающий», «У нас тоже есть такая дорога, и зовут ее местные «кишкотрясовкой», - написали фолловеры.

Вместе с тем известный кинорежиссер Алексей Петрухин предположил, что качество дорог напрямую связано с названиями населенных пунктов, через которые они пролегают.

- Какие названия деревней, такие и дороги. Ведь благодать не в асфальте. И солнце тоже не в дороге. Все внутри нас! - написал Алексей.

В министерстве транспорта и автодорог Нижегородской области «Комсомолке» пояснили, что на трассе Выкса - Вознесенское - Сатис в 2019 году был выполнен частичный ямочный ремонт. Как раз на том участке, который Олег Тактаров запечатлел на камеру мобильного телефона. Речь об участке протяженностью 12 километров.

По информации профильного ведомства, в 2020 году предстоит капитально отремонтировать данный участок трассы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». А на 2023 год намечен ремонт еще 15 км этой дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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