В школе №85 Нижнего Новгорода заработал проект по распознаванию лиц

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-27T16:08:07+03:00

Использоваться в полной мере система будет с января 2019 года

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В нижегородской школе №85 заработал пилотный проект по созданию системы контроля доступа с использованием технологии распознавания лиц. Как сообщает пресс-служба городской администрации, его работу уже проинспектировал заместитель мэра Алексей Карапузов.

Новая система разработана для контроля доступа в здание сотрудников, родителей и других посетителей. Теперь на первом этаже есть быстросъемные турникеты и ограждения на двух входах, широкоугольные камеры, сервер видеоаналитики, а также специальное рабочее место охранника.

Использоваться в полной мере система будет с января 2019 года.

По словам директора школы Татьяны Мацкевич, комплект карт-пропусков уже отпечатан.

- Планируется, что карту можно будет использовать при оплате школьного питания. Также возможно совмещение школьной и транспортной карты, – поделился Карапузов.

Ранее сообщалось, что во Фролищах открылась новая школа на 150 мест. Ее строительство обошлось в 192,8 миллиона рублей.