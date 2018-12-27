В школе №85 Нижнего Новгорода заработал проект по распознаванию лиц
В нижегородской школе №85 заработал пилотный проект по созданию системы контроля доступа с использованием технологии распознавания лиц. Как сообщает пресс-служба городской администрации, его работу уже проинспектировал заместитель мэра Алексей Карапузов.
Новая система разработана для контроля доступа в здание сотрудников, родителей и других посетителей. Теперь на первом этаже есть быстросъемные турникеты и ограждения на двух входах, широкоугольные камеры, сервер видеоаналитики, а также специальное рабочее место охранника.
Использоваться в полной мере система будет с января 2019 года.
По словам директора школы Татьяны Мацкевич, комплект карт-пропусков уже отпечатан.
- Планируется, что карту можно будет использовать при оплате школьного питания. Также возможно совмещение школьной и транспортной карты, – поделился Карапузов.
Ранее сообщалось, что во Фролищах открылась новая школа на 150 мест. Ее строительство обошлось в 192,8 миллиона рублей.