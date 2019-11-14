2019-11-14T13:11:41+03:00
Общество

Депутата Евгения Лазарева увезли в больницу из зала суда

У политика подскочило давление после того, как его удалили с заседания
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Депутата Евгения Лазарева увезли в больницу из зала суда.Депутата Евгения Лазарева увезли в больницу из зала суда.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Судебное заседание Советского районного суда по разделу совместно нажитого имущества депутата городской Думы Евгения Лазарева и его супругой закончилось вызовом скорой помощи. Как сообщил «Комсомолке» сам депутат, его удалили из зала суда, после чего у него подскочило давление.

- Сейчас я лежу под капельницей в больнице № 38. В машине скорой помощи мне измерили давление – было 180 на 110, - рассказал депутат. – Что касается самого судебного заседания, то о чем тут можно говорить, если меня удаляют прямо из зала суда. Я вел себя корректно, задавал вопросы. Но участники процесса назвали это беспределом. Насколько я понимаю, судья боится огласки, поэтому удалил из зала суда всех журналистов. Это сделано для того, чтобы не было аудиозаписей, которые могли бы подтвердить, как проходит процесс. Кроме того, будет закрыто от публики судебное решение, которое собирается озвучить судья. Мне сейчас сообщают мои представители, что судья хочет вынести сегодня судебное решение. Я предполагаю, что в этих обстоятельствах будет принято решение о взыскании с меня без доказательств и по совершенно надуманным обстоятельствам 250 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в преддверии судебного заседания Евгений Лазарев переименовал принадлежащие ему фирмы. Все они получили весьма необычные названия, среди которых ООО «Тыдыщенгоу, плефагоу и кони», ООО «Тысченка, правовой нигилизм, Хейфес и креативные решения» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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