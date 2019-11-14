2019-11-14T12:30:48+03:00
Общество

«Тыдыщенгоу, плефагоу и кони»: Депутат Евгений Лазарев накануне Хеллоуина переименовал свои фирмы

Благодаря ему Нижний Новгород наводнили ООО с забавными названиями
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Депутат Евгений Лазарев накануне Хеллоуина переименовал свои фирмы.Депутат Евгений Лазарев накануне Хеллоуина переименовал свои фирмы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В этом году Хеллоуин нижегородцы отмечали по-разному: пока одни рядились ведьмами и привидениями, депутат городской Думы Евгений Лазарев переименовывал свои многочисленные фирмы. В результате, большая часть из них приобрела такие названия, что нижегородцы еще долго будут их пугаться.

По данным сайта Seldon.Basis, ООО «Бум-Риэлт» был переименован в ООО «Тыдыщенгоу, плефагоу и кони», ООО «Терма-152» - в ООО «Тысченка, правовой нигилизм, Хейфес и креативные решения», ООО «Мебельный бум» - в ООО «Галантерейный лабаз тесьма ширинки брюки клеш лосины галифе мужские шорты пушап с зауженной талией в корсете и морском песочке», ООО «Кредо-Проф» - в ООО «Мздоимцев, Хейфес и Красавчики». Львиная доля всех этих изменений была внесена в аккурат накануне Хеллоуина, 30 октября. Последние изменения датируются 11 ноября.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде пыталась получить комментарий со стороны депутата, однако не смогла дозвониться до народного избранника. В настоящее время он находится на заседании Советского районного суда по спору о разделе совместно нажитого имущества между супругами. Судьей по этому делу выступает Тищенко Евгений Викторович, совпадения с фамилией которого прослеживаются во многих переименованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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