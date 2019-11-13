Еду в нижегородских школах одобрили 70% учеников и родителей
Около 70% учеников и родителей одобрили меню и качество еды в столовых Нижегородского района. Об этом сообщили в управлении по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Как говорится в сообщении, в 17 общеобразовательных учреждениях района было проведено анкетирование более семи тысяч родителей и более пяти тысяч школьников. Это позвонило узнать их отношение к организации питания, выявить ее плюсы и минусы. Известно, что 15% затруднились ответить на поставленные вопросы.
По словам главы администрации Нижегородского района Игоря Крючкова, некоторые ребята хотели бы видеть в школьном меню продукты быстрого питания бургеров, газированных напитков.
- Есть информация о случаях подачи детям остывшей еды. Считаю, что совместная деятельность и взаимоконтроль всех участников организации питания позволит улучшить его качество, - рассказал Игорь Крючков.
Кроме того, специальной комиссией была проведена проверка питания в дошкольных учреждениях Нижегородского района. По ее итогам были сделаны выводы, что все блюда в детских садах являются сбалансированными и разнообразными, пища соответствует требованиям десятидневного цикличного меню.
Напомним, что в нижегородской школе, которая была закрыта из-за вспышки кишечной инфекции, болезнь была обнаружена и работников пищеблока.
ИСТОЧНИК KP.RU