Первый каток открылся в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-10T17:21:09+03:00

Покататься на коньках уже можно в Сормовском районе

Изменить размер текста: A A

В конце октября в Нижегородской области были зафиксированы первые морозы - температура воздуха не поднималась выше -3 градусов несколько дней. Несмотря на то, что до Нового года осталось чуть меньше двух месяца, а до зимы - меньше трех недель, в приволжской столице уже и елки новогодние начали ставить, и каток залили.

10 ноября в социальных сетях появилась информация, что теперь можно покататься на коньках на стадионе "Труд" в Сормовском районе. Первое массовое мероприятие состоялось еще вчера. Местные жители в недоумении - на улице "плюсовая" температура воздуха, а лед целый и невредимый. И желающих посетить стадион оказалось немало.

Напомним, в прошлые выходные нижегородцы сфотографировали первую елку, установленную в Автозаводском районе. Она появилась сразу после того, как Нижний Новгород завалило снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU