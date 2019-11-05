2019-11-05T10:51:22+03:00
Общество

«Можно было и в августе»: Первую новогоднюю елку установили в Нижнем Новгороде

Нижегородцы недовольны столь ранней подготовкой к празднику
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Анна ДавыдоваФото: Анна Давыдова
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Не успели ударить первые морозы в начале ноября, как в Нижнем Новгороде уже вовсю началась подготовка к Новому году. Несмотря на то, что до боя курантов осталось чуть меньше двух месяцев, рядом с одним из торговых центров на Автозаводе уже появилась праздничная елка.

Фотография украшенного новогоднего символа появилась в социальных сетях. Нижегородцы возмутились не на шутку.

- Да можно было не убирать, - написал Алексей Серов.

- Чтобы надоел новый год до нового года, - подхватила Наталья Емельянова.

- И уберут ее в апреле? - пошутил Влад Санин.

- А чего в сентябре не поставили? – прокомментировала пост Юлия Ларина.

- Правда, а зачем убирали? Тогда можно было и в августе поставить, чего так поздно-то? – добавила Ксюня Харитонова.

Напомним, в этом году Нижний Новгород будут украшать к Новому году снеговиками и оленями, которые обойдутся в 14,1 миллиона рублей. Департамент экономического развития и закупок городской администрации уже объявил аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по праздничному украшению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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