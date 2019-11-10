2019-11-10T13:11:12+03:00
Общество

Проект реставрации банка Рукавишниковых в Нижнем Новгороде обойдется в семь миллионов рублей

Заявку на участие в электронном аукционе подал лишь один участник
Валерия ГРОМОВА
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Определен подрядчик, который будет готовить проект реставрации банка Рукавишниковых на Нижневолжской набережной. Как сообщается на портале госзакупок, в электронном аукционе победила компания ЗАО «СМУ-77».

Заявку на участие подал лишь один участник, поэтому контракт был заключен с ним. Стоимость услуг составит 7,029 миллиона рублей. Работы должны быть готовы к 16 декабря 2019 года. Источник финансирования – бюджет Нижегородской области.

Напомним, театр оперы и балета имени Пушкина, расположенный на улице Белинского в Нижнем Новгороде, тоже будет отреставрирован. Точных дат пока не сообщается, но первые шаги сделаны: на разработку проектно-сметной документации выделены порядка полутора миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета Нижегородской области на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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