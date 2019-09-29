Нижегородский театр оперы и балета будет отреставрирован

Театр оперы и балета имени Пушкина, расположенный на улице Белинского в Нижнем Новгороде, будет отреставрирован. Точных дат пока не сообщается, но первые шаги сделаны: на разработку проектно-сметной документации выделены порядка полутора миллиона рублей.

Как сообщается на портале госзакупок, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который должен будет подготовить проект для дальнейших работ. Заявки принимаются до 25 октября. Победителя выберут при помощи электронного аукциона 30 октября.

Компания, победившая в конкурсе, займется инженерными изысканиями и обследованием технического состояния здания. В документах указано, что архитектурный облик театра и его внутренняя структура обязательно должны быть сохранены.

Начальная(максимальная) стоимость контракта составляет более одного миллиона 486 тысяч рублей. Деньги выделят из бюджета Нижегородской области на 2019 год.

Как только определится победитель аукциона, с ним заключат контракт. Сроки составления проекта – месяц.

Напомним, в 2016 году в театре оперы и балета проводились реставрационные работы - поменялся облик зрительного зала, вестибюля, буфета, кулуаров и фойе на трех этажах. Рабочие заменили двери и отреставрировали люстры и другие осветительные приборы. Кроме того, был проведен ремонт системы водоснабжения, ремонтно-реставрационные работы фасада и выполнено благоустройство прилегающей территории.