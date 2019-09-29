2019-09-29T12:45:09+03:00
Общество

Нижегородский театр оперы и балета будет отреставрирован

На разработку проекта уже выделили почти 1,5 миллиона рублей
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Нижегородский театр оперы и балета будет отреставрированНижегородский театр оперы и балета будет отреставрированФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Театр оперы и балета имени Пушкина, расположенный на улице Белинского в Нижнем Новгороде, будет отреставрирован. Точных дат пока не сообщается, но первые шаги сделаны: на разработку проектно-сметной документации выделены порядка полутора миллиона рублей.

Как сообщается на портале госзакупок, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который должен будет подготовить проект для дальнейших работ. Заявки принимаются до 25 октября. Победителя выберут при помощи электронного аукциона 30 октября.

Компания, победившая в конкурсе, займется инженерными изысканиями и обследованием технического состояния здания. В документах указано, что архитектурный облик театра и его внутренняя структура обязательно должны быть сохранены.

Начальная(максимальная) стоимость контракта составляет более одного миллиона 486 тысяч рублей. Деньги выделят из бюджета Нижегородской области на 2019 год.

Как только определится победитель аукциона, с ним заключат контракт. Сроки составления проекта – месяц.

Напомним, в 2016 году в театре оперы и балета проводились реставрационные работы - поменялся облик зрительного зала, вестибюля, буфета, кулуаров и фойе на трех этажах. Рабочие заменили двери и отреставрировали люстры и другие осветительные приборы. Кроме того, был проведен ремонт системы водоснабжения, ремонтно-реставрационные работы фасада и выполнено благоустройство прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще четыре отремонтированные дороги приняты в эксплуатацию в Дзержинске
Нижегородские предприниматели смогут заключить контракты с финскими компаниями
Девять нижегородцев вышли в финал фестиваля «Русский Бас»
Инспекция гостехнадзора встретится с жителями Кулебакского района 1 октября
Реверсивное движение вводится на мосту через Кудьму на трассе М-7 «Волга»
Два человека погибли при пожаре в Нижегородской области
Торжества по случаю всемирного дня туризма впервые прошли в Нижегородской области
Трамвай № 7 временно перестал курсировать в Нижнем Новгороде
Говядина и сезонные овощи стали стоить дешевле в Нижегородской области
Тепло поступило в 99 % многоквартирных домов Нижнего Новгорода
Дмитрий Кабайло: «”Единая Россия” продолжит прямое общение с избирателями»
Татьяна Гриневич: «Переход на выборы только по одномандатным округам будет большой потерей для политики»
Движение транспорта на улице Зеленодольской и Совнаркомовской ограничат
Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО «Игумново»