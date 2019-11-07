СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-07T18:05:30+03:00

Об этом стало известно на встрече мэра города Владимира Панова с предпринимателями

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В Нижнем Новгороде проектируют сеть коммуникаций для Нижневолжской набережной. Как сообщает агентство НИА «Нижний Новгород», об этом стало известно на встрече мэра города Владимира Панова с предпринимателями.

Владимира Панов сообщил представителям бизнеса, что готовящийся проект по прокладке сетей коммуникаций на набережной является важным и при этом достаточно дорогим.

- Этот вопрос важный, недешевый и не быстрый, - отметил мэр.

Глава города подчеркнул, что данный вопрос будет обсужден на еще одной встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после сильного ливня в 2018 году из-за ошибок проектирования ливневой канализации, в виду которых ливневая труба упиралась в стену, Нижневолжскую набережную в Нижнем Новгороде затопило.

Напомним также, что ливневая канализация в Нижнем Новгороде изношена на 90% .

ИСТОЧНИК KP.RU