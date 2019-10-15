Ливневки изношены на 90% в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-15T17:34:38+03:00

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Ливневая канализация изношена на 90% в Нижнем Новгороде.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на генерального директора ОАО "Нижегородской водоканал" Николая Николюка, об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по экологии городской Думы 15 октября.

Николюк рассказал об исследовании компании «Гидропроект», согласно которому ремонту подлежат порядка 393 километров ливневых сетей и 24 из 27 народных станций, а также должны быть построены 37 насосных станций, очистных сооружений и регулирующих резервуаров.

Отмечается, что ремонт ливневок может быть начат уже в 2020 году: планируется концессия с «Водоканалом», которая, скорее всего, будет тарифной. Это значит, что за дальнейшее использование инфраструктурного объекта нужно будет платить как представителям бизнеса, так и социальной сферы. Ожидается, что регулировкой тарифов будет заниматься губернатор Нижегородской области.

По словам Николая Николюка, такой договор будет заключен не менее, чем на 30 лет обслуживания объектов.

Напомним, что техническое обследование ливневой канализации проводилось в Нижнем Новгороде в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU