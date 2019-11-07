Вероятность возникновения ЧС из-за сильного ветра сохраняется в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-07T16:57:21+03:00

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Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра сохраняется в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в четверг, 7 ноября.

Согласно поступившему сообщению, сегодня вечером порывы западного ветра достигнут 16-21 метров в секунду.

Нижегородцам рекомендуется укрываться от непогоды в зданиях и не находиться вблизи открытых окон, чтобы избежать возможных травм от разбитых стекол.

В случае отключения в доме электроэнергии, для освещения помещений приоритетным будет использование электрических фонарей.

Как сообщалось ранее, 7 ноября в Нижегородской области бушует шквалистый ветер, возможны осадки в виде сильного дождя и мокрого снега. В связи с неблагоприятными погодными условиями вероятны обрывы линий электропередач, обрушение ветхих конструкций и падение деревьев.

Напомним также, что резкое похолодание ожидается в Нижнем Новгороде 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU