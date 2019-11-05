СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-05T09:08:13+03:00

В пятницу днем столбики термометров опустятся до +2..+3

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Резкое похолодание придет в Нижний Новгород 8 ноября. Об этом сообщают синоптики.

Температура воздуха составит +9..+10 днем и +11 ночью во вторник, 5 ноября. Скорость южного ветра будет равна 5,7 м/с, влажность воздуха – 79%, а атмосферное давление – 745 мм ртутного столба. Ожидаются осадки в виде небольшого дождя.

Воздух прогреется до +11..+12 в дневные часы и +11..+12 ночью в среду, 6 ноября. Ветер сменит направление на юго-западное со скоростью 6,5 м/с, влажность воздуха повысится до 83%. Вероятен небольшой дождь, атмосферное давление сохранится низким – 745 мм ртутного столба.

Пасмурно и дождливо будет также в четверг, 7 ноября. Днем до +7..+8, ночью – до +5. Порывы западного ветра достигнут 7,3 м/с, атмосферное – 746 мм ртутного столба. Влажность воздуха станет меньше – 77%.

Столбики термометров опустятся до +2..+3 днем и 0..+1 ночью в пятницу, 8 ноября. Скорость юго-западного ветра составит 0,6 м/с, влажность воздуха – 78%. Атмосферное давление поднимется до 757 мм ртутного столба. Будет пасмурно, ночью возможен небольшой снег.

Ранее сообщалось, что рабочая неделя 5-8 ноября будет в Нижнем Новгороде теплой и дождливой.

ИСТОЧНИК KP.RU