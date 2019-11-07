В Урене разыскивается водитель, сбивший девятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-07T17:38:48+03:00

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В Урене Нижегородской области разыскивают водителя, который сбил девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД России в четверг, 7 ноября.

Согласно полученному сообщению, происшествие случилось в 17 часов 25 минут на улице Коммунистической. Неустановленный водитель совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Он шел перед близко идущим транспортом без сопровождения взрослых.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал и был госпитализирован мальчик 2010 года рождения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Нижнем Новгороде разыскивается водитель, который сбил насмерть пешехода в Сормовском районе.

Напомним также, что пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть мужчину в Семеновском районе Нижегородской области вечером 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU