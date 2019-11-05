СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-05T14:32:55+03:00

Пешеход переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом

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Пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть мужчину в Семеновском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области во вторник, 5 ноября.

Согласно полученной информации, 4 ноября в 21 час 30 минут на трассе Нижний-Новгород, 29-летний водитель отечественного автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода, который переходил дорогу перед близко идущим транспортом.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался мужчина 1960-го года рождения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Смертельная авария произошла в Борском районе 29 октября. Тогда на 53-м километре автодороги Нижний Новгород-Киров 35-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с идущим по ней автомобилем. Водитель «Лады» погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU