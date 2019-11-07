2019-11-07T11:57:22+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 60-летнего нижегородца

Мужчина пропал 31 октября 2019 года
Валентин ШАРИКОВ
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Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 60-летнего жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода Юрия Маслова. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно сообщению, 31 октября текущего года мужчина вышел из своего дома без мобильного телефона и до настоящего времени не вернулся. О нынешнем местонахождении Юрия Маслова никому неизвестно.

Известно, что нижегородец уехал личном автомобиле марки ВАЗ с номерами «В 509 РС 152».

Юрий Маслов ростом около 170-175 сантиметров. У него седые волосы с залысинами, густые брови, зеленые глаза и четыре золотых передних зуба.

- Татуировок, шрамов и родимых пятен у Юрия Маслова нет, - подчеркнули в СУ СКР

Как сообщалось ранее, пропавшая 30 октября в Нижнем Новгороде Юлия Розова была найдена мертвой рядом с Сормовским кладбищем 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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