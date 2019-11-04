Теплая и дождливая неделя ожидает нижегородцев

Зима отступает – на этой неделе нижегородцев ожидает теплая, хотя и дождливая погода. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Так, в понедельник, 4 ноября 2019 года, в Нижнем Новгороде будет пасмурно, температура воздуха составит до +5 градусов Цельсия днем и около нуля ночью. Возможны осадки в виде снега. А вот уже во вторник, 5 ноября, столбики термометров поднимутся до отметки +9 градусов. Но небо весь день будет затянуто тучами, которые временами будут проливаться дождем.

В среду, 6 ноября 2019 года, дождь усилится. К тому же добавится сильный ветер – порывы будут достигать скорости 15 метров в секунду. Зато температура воздуха поднимется до +11 градусов. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 7 ноября.

В пятницу, 8 ноября, количество осадков уменьшится. Но и воздух станет холоднее – всего +5 градусов днем и +3 градуса ночью. Суббота будет пасмурной и прохладной – температура воздуха составит не более +3 градусов даже днем. При этом впервые за всю неделю будет сухо. А вот в воскресенье, 10 ноября, дожди вернутся и снова станет немного теплее – до +8 градусов Цельсия.