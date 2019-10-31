2019-10-31T17:23:59+03:00
Общество

Геннадий Рябов возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода II созыва

Кандидатуру президента НИУ «ВШЭ» поддержали 28 общественников
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор Геннадий Рябов возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода второго созыва. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ городской администрации в четверг, 31 октября.

В сообщении говорится, что кандидатура Рябова была поддержана 28 общественниками, которые присутствовали на заседании.

По словам замглавы Нижнего Новгорода Дмитрия Гительсона, новый состав Общественной палаты, сохраняя свое собственное мнение, сможет выстроить конструктивный диалог с руководством города.

- Модерация и экспертиза должны стать основными принципами работы Общественной палаты города второго созыва, в которую вошли 30 человек, представляющих самые разные сферы, - заявил Гительсон.

Сам Геннадий Рябов подчеркнул, что Общественная палата станет экспертным сообществом, которое свяжет представителей власти с горожанами и позволит им вместе реализовывать актуальные для развития Нижнего Новгорода проекты.

- Еще нам хотелось бы, чтобы постепенно инициатива всех жителей города возрастала, - сказал новый председатель Общественной палаты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Общественная палата второго созыва сформирована в Нижнем Новгороде. Ее первое заседание состоялось 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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