Электроснабжение в Нижегородской области было полностью восстановлено к утру 29 октября

СЕГОДНЯ 17:08 2019-10-29T17:08:18+03:00

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Электроснабжение в Нижегородской области удалось полностью восстановить уже к утру вторника, 29 октября, после сильнейшего ветра, обрушившегося на регион накануне. Напомним, из-за непогоды, бушевавшей на территории области целый день, более 21 тысячи домов остались без света.

- К шести часам утра во вторник подача электроэнергии на территории Нижегородской области уже обеспечивалась в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго». – В ходе работ было задействовано 100 бригад, 273 человека и 130 единиц техники.

Напомним, вечером в понедельник губернатор Глеб Никитин провел оперативное совещание с членами областного правительства и поручил ответственным органам исполнительной власти принять все меры для того, чтобы полностью восстановить электроснабжение в регионе в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU