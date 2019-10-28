Электроснабжение в Нижегородской области должно быть восстановлено к 23:00 28 октября

СЕГОДНЯ 22:11 2019-10-28T22:11:07+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел оперативное совещание с членами областного правительства в понедельник, 28 октября 2019 года, и поручил ответственным органам исполнительной власти принять все меры для того, чтобы полностью восстановить электроснабжение в регионе в течение вечера понедельника. Напомним, из-за шквалистого ветра, обрушившегося на область, несколько тысяч домов остались без света.

- Прошу всех ответственных держать ситуацию на контроле и проводить мониторинг с учетом погодных условий на ближайшие дни. Сегодня вечером все эти последствия должны быть устранены, - подчеркнул Глеб Никитин.

В свою очередь министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков отметил, что уже к 23:00 28октября электроснабжение должно быть восстановлено почти полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU