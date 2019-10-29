Древний фуникулер откопали в нижегородском кремле

СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-29T16:06:09+03:00

Археологические раскопки ведутся на участке между Северной и Часовой башнями

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Первый российский фуникулер откопали в нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник, 29 октября.

Согласно сообщению, под насыпным слоем XX века были обнаружены нижняя часть башни-резервуара, которая изспользовалась для запаса воды, а также чугунные трубы для подачи жидкости в вагончик на верхней станции. Это нужно было для обеспечения противовеса, так как подъемники в те времена не оснащались электрическими двигателями.

Известно, что два фуникулера, Кремлевский и Похвалинский, построила «Финляндская компания легкого пароходства» петербургского предпринимателя Рафаила Фон Гартмана к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Эти сооружения соединяли между собой две расположенные на разной высоте трамвайные линии.

- По сохранившимся свидетельствам очевидцев и архивным фото, фуникулеры были устроены по типу зубчатых канатно-проволочных железных дорог: расположенный между основными рельсами зубчатый рельс не позволяет вагончику скатываться вниз, - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игоря Петрова, до сих пор не были найдены чертежи фуникулера, однако благодаря проводимым в кремле раскопкам появилась возможность воссоздания объекта при помощи современных технологий. Это планируется сделать к 800-летию Нижнего Новгорода.

Кроме того, на исследуемой территории были найдены следы ранее существовавшей плотной городской застройки времен Нижегородско-Суздальского княжества: кусочки стеклянных браслетов и кашинной керамики из Золотой Орды, перстни, пряжки, монеты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в нижегородском кремле были найдены 117 детских могил и загадочный сосуд.

ИСТОЧНИК KP.RU