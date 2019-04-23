117 детских могил и загадочный сосуд: нижегородские археологи поделились результатами раскопок в нижегородском кремле

Нижегородский кремль, сердце столицы Приволжья, не перестает удивлять историков и археологов. Летом прошлого, 2018 года в кремле проводились очередные раскопки – причем это были практически первые исследования в нижней части крепости, ранее так изучались лишь участки на горе. Теперь археологи готовы подвести предварительные итоги – которые, стоит отметить, оказались весьма неожиданными и позволили почерпнуть массу любопытных сведений о жизни предков.

По словам руководителя раскопок, сотрудника Института археологии РАН Николая Грибова, раскоп был разбит в соответствии со старым планом кремля, на котором был обозначен храм Симеона Столпника, взорванный в советские годы.

- Культурный слой оказался стратифицирован, то есть за все эти столетия его никто никогда не трогал. Поэтому очень хорошо видна граница между отдельными слоями. Благодаря этому мы можем посмотреть на нижегородскую культуру с разбивкой по времени, - отметил Николай Грибов. – До сих пор раскопки в нижегородском кремле проводились на нестратифицированных слоях, где напластования сохраняются лишь фрагментарно, в материковых ямах, канавках или оврагах.

117 детских могил и загадочный тип керамики: нижегородские археологи поделились результатами раскопок в нижегородском кремлеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первый, самый верхний культуросодержащий горизонт почвы связан как раз с остатками Симеоновского храма, который был построен в середине XVIII века. А вот следующий слой , датируемый XVI-XVIII веками, оказался для археологов сюрпризом. Там исследователи обнаружили монастырский некрополь, или, попросту говоря, кладбище, которое существовало на этом месте еще до строительства Симеоновского храма. По всей видимости, некрополь относился к Симеоновскому монастырю, который располагался здесь до храма.

На кладбище была исследована территория площадью 160 квадратных метров, и там археологи обнаружили 302 погребения.

- Даже на кладбище в районе Театральной площади плотность погребений была значительно ниже. На пласт толщиной в 20 сантиметров здесь приходится по три-четыре костяка, которые располагали последовательно один над другим, - рассказал Николай Грибов.

Около полутора десятков погребений имеют любопытную особенность – головы похороненных людей располагаются на кирпичах. Это называлось «погребением на каменной подушке», и хоронили так обычно монашествующих и священнослужителей.

117 детских могил и загадочный тип керамики: нижегородские археологи поделились результатами раскопок в нижегородском кремлеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Очень много на кладбище оказалось детских погребений – целых 117. Причем каждый пятый ребенок умер в возрасте до года. Из этой информации можно также сделать вывод, что некрополь был предназначен не только для монахов – вероятно, на нем также хоронили благотворителей монастыря и членов их семей.

- Среди захоронений мы также обнаружили коллективную могилу семьи из трех человек: мужчины в возрасте 28-29 лет, женщины в возрасте 24-25 лет и ребенка, - сообщил Николай Грибов.

Средний возраст похороненных на кладбище взрослых нижегородцев составляет 30-35 лет – да, продолжительность жизни тогда оставляла желать лучшего, да и детская смертность была очень высока. Кстати, немало скелетов содержат следы серьезных травм: переломы ключиц, рук и ног.

- Есть даже черепные травмы, причем человек явно еще жил какое-то время после их получения, - заметил Николай Грибов.

117 детских могил и загадочный тип керамики: нижегородские археологи поделились результатами раскопок в нижегородском кремлеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Слои, расположенные ниже, также оказались богаты на находки. В средневековых прослойках обнаружено большое количество отходов деятельности косторезов, фрагменты стеклянных сосудов и браслетов, ножики, пряслица, кресала, гребни, петля от конской упряжи, роговая пуговица от верхней одежды и много керамики. Один из керамических сосудов особенно заинтересовал археологов.

- Это какой-то пока еще неизвестный тип керамики. На нем изображена голова человека южносибирской расы с широким лицом, узкими глазами и длинными волосами. Вообще говоря, фрагменты подобных иранских сосудов уже известны, но этот сосуд относится к какой-то новой разновидности. Скорее всего, он был сделан в домонгольскую эпоху, - поделился Николай Грибов.

Летом 2019 года исследования в нижегородском кремле планируется продолжить.

- По нашим прогнозам, на этом участке находится еще около 700 погребений. Это даст нам возможность лучше изучить население Нижнего Новгорода XVIII века и его культуру, - отметил Николай Грибов.