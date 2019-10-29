2019-10-29T10:27:18+03:00
Происшествия

Иномарка сбила двух девочек в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Дети переходили дорогу в неустановленном месте в темное время суток
Валентин ШАРИКОВ
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Иномарка сбила двух девочек в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области во вторник, 29 октября.

Согласно полученной информации, происшествие случилось в 20 часов 28 октября на улице Комарова. Водитель «Киа Рио» наехал на детей, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Школьницы также были без сопровождения взрослых.

Пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия учащаяся 8 класса и первой группы школы интерната девочки были осмотрены врачами и отпущены.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что страшная массовая авария произошла на трассе в Нижегородской области в воскресенье, 27 октября 2019 года.

Напомним также, что серьезная авария с участием трамвая и грузового автомобиля произошла на пересечении Сормовского шоссе и улицы 50-летия Победы в Нижнем Новгороде около 17:30 в пятницу, 25 октября 2019 года. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе водитель трамвая. Все они были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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