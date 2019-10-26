Трамвай врезался в грузовик в Нижнем Новгороде
Авария с участием трамвая и грузового автомобиля произошла на пересечении Сормовского шоссе и улицы 50-летия Победы в Нижнем Новгороде в 17.30 25 октября. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники УГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Предварительно столкновение с грузовиком допустил водитель общественного электротранспорта.
- Я впереди стояла, когда врезались. Свет выключился, все сами вышли, только водителя сильно зажало, - поделилась нижегородка Любовь Герасимова.
Кроме водителя трамвая также пострадали три пассажира общественного транспорта. Среди них детей не было. Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Ранее «Комсомолка» рассказывала про другое ДТП с участием трамвая. 23 октября на улице Коминтерна электротранспорт протаранил «ГАЗель». Позже выяснилось, что водитель автомобиля не предоставил преимущество трамваю при выезде с второстепенной дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU