Трамвай врезался в грузовик в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-26T10:27:27+03:00

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Авария с участием трамвая и грузового автомобиля произошла на пересечении Сормовского шоссе и улицы 50-летия Победы в Нижнем Новгороде в 17.30 25 октября. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники УГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Предварительно столкновение с грузовиком допустил водитель общественного электротранспорта.

- Я впереди стояла, когда врезались. Свет выключился, все сами вышли, только водителя сильно зажало, - поделилась нижегородка Любовь Герасимова.

Кроме водителя трамвая также пострадали три пассажира общественного транспорта. Среди них детей не было. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про другое ДТП с участием трамвая. 23 октября на улице Коминтерна электротранспорт протаранил «ГАЗель». Позже выяснилось, что водитель автомобиля не предоставил преимущество трамваю при выезде с второстепенной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU