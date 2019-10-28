Седокова, Мот и HammAli&Navai выступят в Нижнем Новгороде за 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-28T13:02:12+03:00

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Певица Анна Седокова, группа «Браво», рэпер Мот и HammAli&Navai выступят в Нижнем Новгороде за семь миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, соответствующая заявка была размещена Государственным автономным учреждением культуры «Рекорд». Артисты выступят на праздновании Дня народного единства в Нижнем Новгороде 3-4 ноября.

Напомним, что концерт группы «Браво» пройдет в рамках Всероссийский акции «Ночь искусств», которая состоится в Нижнем Новгороде и области в воскресенье, 3 ноября.

Также «Комсомолка» сообщала, что Анна Седокова, Мот и HammAli&Navai выступят на праздновании Дня народного единства в Нижнем Новгороде в понедельник, 4 ноября. Кроме того, на площади Минина и Пожарского пройдет III Фестиваль «Кухни народов России» с дегустацией и мастер-классами.

ИСТОЧНИК KP.RU