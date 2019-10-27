2019-10-27T21:16:54+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: шквалистый ветер надвигается на Нижегородскую область

Скорость отдельных порывов будет достигать 15-20 метров в секунду
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Очень сильный ветер ожидает нижегородцев в понедельник, 28 октября 2019 года – об этом со ссылкой на данные ФБГУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Нижегородской области.

- В течение суток 28 октября местами по Нижегородской области и по городу Нижнему Новгороду ожидаются порывы западного ветра до 15-20 метров в секунду, - предупреждают спасатели. – В связи с этим возможны аварии на ЛЭП и линиях связи и обрушения ветхих и широкоформатных конструкций.

При этом погода в понедельник еще будет относительно теплой – до +6…+9 градусов Цельсия. Но к вечеру начнется резкое похолодание, и ночью столбики термометров достигнут отметки в -3 градуса. Во вторник, 29 октября, будет солнечно и прохладно - до +2 градусов в дневные часы, а в среду, по прогнозам синоптиков, выпадет первый в этом году снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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