2019-10-27T17:28:04+03:00
Происшествия

Уснувший водитель устроил жуткое массовое ДТП в Нижегородской области

К счастью, обошлось без жертв
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Страшная массовая авария произошла на трассе в Нижегородской области в воскресенье, 27 октября 2019 года. Об этом в паблике «ЧП | ДТП Нижний Новгород» сообщил очевидец дорожно-транспортного происшествия.

- Крупная авария на трассе Киров – Нижний Новгород. Уснувший водитель на иномарке вылетел на встречную полосу. Результат плачевный – три машины в хлам. Ладно хоть живы мы остались, - написал аноним.

По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

Напомним, серьезная авария с участием трамвая и грузового автомобиля произошла на пересечении Сормовского шоссе и улицы 50-летия Победы в Нижнем Новгороде около 17:30 в пятницу, 25 октября 2019 года. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе водитель трамвая. Все они были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярмарки вакансий продолжают работать в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде вынесли приговор мужчине, который убил охранника 17 лет назад
Два человека погибли на пожаре под Балахной
Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 27 октября
Сотрудники Росгвардии нашли трехлетнего малыша в Нижнем Новгороде
Минсоцполитики закупит 38 квартир для детей-сирот в Нижнем Новгороде
Чиновники вернули участку Волжской поймы статус рекреационной зоны
Трамвай врезался в грузовик в Нижнем Новгороде
Цены на пшено и куриное мясо снизились в Нижегородской области
Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению экологии
Около двух тысяч мест в ясельных группах создадут Нижегородской области
Комбинат «Волга» оштрафован на 400 тысяч рублей за создание свалки в Балахне
Ремонт кровли дома №28 в поселке Селекционная станция завершат в ноябре
В Заксобрание внесен проект бюджета Нижегородской области 2020 года
Руководство ЖК «Севастопольский» возместило выплату 47 млн рублей по НДС из бюджета