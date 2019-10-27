Уснувший водитель устроил жуткое массовое ДТП в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-27T17:28:04+03:00

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Страшная массовая авария произошла на трассе в Нижегородской области в воскресенье, 27 октября 2019 года. Об этом в паблике «ЧП | ДТП Нижний Новгород» сообщил очевидец дорожно-транспортного происшествия.

- Крупная авария на трассе Киров – Нижний Новгород. Уснувший водитель на иномарке вылетел на встречную полосу. Результат плачевный – три машины в хлам. Ладно хоть живы мы остались, - написал аноним.

По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

Напомним, серьезная авария с участием трамвая и грузового автомобиля произошла на пересечении Сормовского шоссе и улицы 50-летия Победы в Нижнем Новгороде около 17:30 в пятницу, 25 октября 2019 года. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе водитель трамвая. Все они были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU