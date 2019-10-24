2019-10-24T11:11:19+03:00
Происшествия

Трамвай протаранил «ГАЗель» в Нижнем Новгороде

В результате аварии пострадал только водитель автомобиля [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Трамвай № 6 протаранил «ГАЗель» в Московском районе Нижнего Новгорода 23 октября, сообщается в социальных сетях. Нижегородцы живо принялись обсуждать аварию, выдвигая свои версии случившегося.

Трамвай протаранил «ГАЗель» в Московском районе Нижнего Новгорода.Видео: https://vk.com/novgorod_52

- Все очевидно. Газель встала на выезде на главную дорогу. Ее никто не пропускал. А трамваи, как известно, не тормозят перед препятствиями, - заявил Андрей Молканов.

- Там дорога из дворов выходит на Коминтерна. И он ждал там удачного момента. А ждать можно долго. Вот и трамвай подоспел. Каждый день там такие ситуации, но обычно трамвай тормозит и долго звенит, - пояснила Алина Лукьянова.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

- Им нельзя принимать резкое торможение! Если они зажмут тормоз, вагон встанет. Но люди, которые сидят и стоят, полетят вперед. Травм будет очень много, - добавил Илья Чавыкин.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

В пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области рассказали, что ДТП произошло в 14.30 рядом с домом № 58 по улице Коминтерна. 49-летний водитель «ГАЗели» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении. Оттого и произошло столкновение с трамваем.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

В результате аварии пострадал водитель автомобиля. У мужчины ушибленные раны лица и головы. Пострадавший был доставлен в больницу, однако госпитализация ему не понадобилась.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Дзержинске разыскивают водителя автобуса, в котором упала 11-летняя девочка
Виталий Мутко открыл Всероссийский конкурс благоустройства малых городов
Увеличена частота рейсов «Нижний Новгород - Калининград»
«Бийский олеумный завод» присоединят к заводу им. Свердлова в Дзержинске
Мутко высоко оценил нижегородскую систему выбора общественных пространств
В Нижнем Новгороде найден пропавший 19-летний Игорь Гудиев
БК «Нижний Новгород» обыграл немецкий «Брозе Бамберг»
Найден 10-летний Матвей Масляков, пропавший в Кулебаках
Новый бульвар появится в Нижегородском районе
Более 40 игровых автоматов уничтожили в Советском районе
Руслан Станчев: "Правительство проявило инициативу достроить ФОК в Нижегородском районе"
Мутко и Никитин приняли вместе с дольщиками первые дома ЖК «Новинки Smart City»
Руководству Кстовской ЦРБ внесено представление за «лечение» старушки на улице
Полиция задержала укравшего инструменты из чужого гаража нижегородца
Более 20 предприятий станут участниками нацпроекта «Производительность труда»
Новые выделенные полосы создадут в Нижнем Новгороде
Самолеты будут летать из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург ежедневно
Нижегородцы смогут узнавать о прибытии транспорта с помощью смартфона
ЛУКОЙЛ провел фотоакцию «Я люблю Кстово»
В Нижнем Новгороде разыскивается сбивший пешехода водитель
Пенсионерка ушибла голову в троллейбусе в Канавинском районе
Почти 20 бутылок алкоголя конфисковали из «разливайки» на проспекте Бусыгина
Виталий Мутко и Глеб Никитин проверят ход работ по достройке ЖК «Новинки Smart City»
На Ильинке оценили состояние усадеб
Болельщик пришел с картонным другом на матч БК "НН"- "Цмоки-Минск"