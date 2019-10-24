Трамвай протаранил «ГАЗель» в Нижнем Новгороде
Трамвай № 6 протаранил «ГАЗель» в Московском районе Нижнего Новгорода 23 октября, сообщается в социальных сетях. Нижегородцы живо принялись обсуждать аварию, выдвигая свои версии случившегося.
Трамвай протаранил «ГАЗель» в Московском районе Нижнего Новгорода.Видео: https://vk.com/novgorod_52
- Все очевидно. Газель встала на выезде на главную дорогу. Ее никто не пропускал. А трамваи, как известно, не тормозят перед препятствиями, - заявил Андрей Молканов.
- Там дорога из дворов выходит на Коминтерна. И он ждал там удачного момента. А ждать можно долго. Вот и трамвай подоспел. Каждый день там такие ситуации, но обычно трамвай тормозит и долго звенит, - пояснила Алина Лукьянова.
- Им нельзя принимать резкое торможение! Если они зажмут тормоз, вагон встанет. Но люди, которые сидят и стоят, полетят вперед. Травм будет очень много, - добавил Илья Чавыкин.
В пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области рассказали, что ДТП произошло в 14.30 рядом с домом № 58 по улице Коминтерна. 49-летний водитель «ГАЗели» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении. Оттого и произошло столкновение с трамваем.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля. У мужчины ушибленные раны лица и головы. Пострадавший был доставлен в больницу, однако госпитализация ему не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU