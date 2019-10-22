Болельщик пришел с картонным другом на матч БК "НН"- "Цмоки-Минск"
Болельщик пришел с картонным другом на игру баскетбольного клуба "Нижний Новгород" с "Цмоки-Минск". Об этом сообщает пресс-служба БК «НН».
Согласно сообщению, мужчина принес изображение своего знакомого, который не смог попасть на матч, так в данный момент учится и работает в Лондоне.
- Понятно, что на игре 19 октября он присутствовать не смог. И его друг Павел не смог бросить своего приятеля в такой ситуации. И если сам он на игру не попал, то вот его картонная копия сполна насладилась крутым баскетболом, - уточнили в баскетбольном клубе.
Известно также, что предприимчивый Павел не только является болельщиком БК «НН», но и знаком с его игроками. В частности, мужчина болел за игру Антона Астапковича.
Напомним, что ранее «Комсомолка» сообщала о яркой победе баскетбольного клуба «Нижний Новгород» над белорусской командой «Цмоки-Минск». Игра закончилась со счетом со счетом 82:77 в пользу черно-белых.
ИСТОЧНИК KP.RU