2019-10-22T17:40:13+03:00
Общество

Болельщик пришел с картонным другом на матч БК "НН"- "Цмоки-Минск"

Его знакомый работает в Лондоне и не смог попасть на игру
Валентин ШАРИКОВ
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Друг мужчины не смогу попасть на игру из-за работы в ЛондонеДруг мужчины не смогу попасть на игру из-за работы в ЛондонеФото: БК Нижний Новгород
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Болельщик пришел с картонным другом на игру баскетбольного клуба "Нижний Новгород" с "Цмоки-Минск". Об этом сообщает пресс-служба БК «НН».

Согласно сообщению, мужчина принес изображение своего знакомого, который не смог попасть на матч, так в данный момент учится и работает в Лондоне.

- Понятно, что на игре 19 октября он присутствовать не смог. И его друг Павел не смог бросить своего приятеля в такой ситуации. И если сам он на игру не попал, то вот его картонная копия сполна насладилась крутым баскетболом, - уточнили в баскетбольном клубе.

Известно также, что предприимчивый Павел не только является болельщиком БК «НН», но и знаком с его игроками. В частности, мужчина болел за игру Антона Астапковича.

Напомним, что ранее «Комсомолка» сообщала о яркой победе баскетбольного клуба «Нижний Новгород» над белорусской командой «Цмоки-Минск». Игра закончилась со счетом со счетом 82:77 в пользу черно-белых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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