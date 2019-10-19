2019-10-19T19:53:23+03:00
Общество

БК «Нижний Новгород» вырвал победу из рук минских «драконов»

19 октября в Нижнем Новгороде состоялся матч БК «НН»- «Цмоки-Минск»
Валентин ШАРИКОВ
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19 октября в Нижнем Новгороде состоялся матч БК «НН»- «Цмоки-Минск»19 октября в Нижнем Новгороде состоялся матч БК «НН»- «Цмоки-Минск»Фото: БК Нижний Новгород
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БК «Нижний Новгород» вырвал победу из рук минских «драконов» со счетом 82:77.

В субботу, 19 октября, в КРК «Нагорный» состоялась встреча баскетбольного клуба «Нижний Новгород» с «Цмоки-Минск».

Начало игры оказалось напряженным. В первые минуты команду соперников атаковал двумя трехочковыми бросками Евгений Бабурин, но чуть позже белорусам удалось показать свою силу стараниями защитника Доминеза Барнетта и центрового Александра Гавриловича. Нижегородцы не смогли противостоять и четким броскам разыгрывающего Бранко Мирковича. Лишь под конец первого отрезка форвард Шавон Льюис смог сравнять счет, итог – 18:18.

Ко второму отрезку игры черно-белые стали лучше играть в защите и смогли оторваться на целых 16 очков. По трехочковму команде подарили Би Браун и Антон Астапкович.

Во время финального отрезка нижегородцам удалось сохранить свое преимущество. На последней минуте матча Бранко Мирковичу из «Цмоки-Минск» удалось сократить отставание своей команды – баскетболист выполнил удачный трехочковый бросок.

Напомним, что баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл в игре сезона в Единой Лиге ВТБ 13 октября питерский «Зенит» со счетом 79:69. Матч прошел в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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