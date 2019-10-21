2019-10-21T14:03:48+03:00
Общество

Парковка транспорта на участке улицы Новая запрещена с 7 ноября

Автомобили будут эвакуировать
Валентин ШАРИКОВ
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На улице Новая будут эвакуировать машины с 7 ноября. Соответствующее решение было принято департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения города, парковаться нельзя будет на участке возле домов №31 и №16. На данной территории установят знаки «остановка запрещена» и «работает эвакуатор».

В ЦОДД отмечают, что водителям следуют быть предельно внимательными и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта на участке улицы Лоскутова в Нижнем Новгороде ограничат 22 октября из-за проведения хоккейного матча.

Кроме того, с 12 октября до 11 ноября запрещено движение на участке улицы Ковалихинской в Нижегородском районе. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на инженерных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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