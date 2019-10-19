2019-10-19T12:47:21+03:00
Общество

Снегоуборочную технику осмотрят в Канавинском районе

Мероприятие состоится 21 октября
Валентин ШАРИКОВ
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Снегоуборочную технику осмотрят в Канавинском районе 21 октября.

Как сообщили в Управлении по связям со СМИ Нижнего Новгорода, глава администрации Канавинского района Михаил Шаров проверит готовность подрядных организаций к началу зимнего периода 2019-2020 года.

Согласно полученной информации, осмотрено будет и снегоуборочное оборудование субподрядных организаций.

- По данным администрации Канавинского района, в зимний период 2018-2019 года с территории района было вывезено более 170 тысяч кубометров снега, - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце 2018 года в Нижнем Новгороде появился портал по контролю за уборкой снега. Система носит название «Антиснег» На сайте антиснегнн.рф можно наблюдать в режиме онлайн работу дорожной техники.

Кроме того, на портале можно узнать, где недавно выпал снег, а на какой территории он уже убран - все магистрали и подъезды к ней окрашиваются на карте в красный или зеленый цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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