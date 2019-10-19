Снегоуборочную технику осмотрят в Канавинском районе
Снегоуборочную технику осмотрят в Канавинском районе 21 октября.
Как сообщили в Управлении по связям со СМИ Нижнего Новгорода, глава администрации Канавинского района Михаил Шаров проверит готовность подрядных организаций к началу зимнего периода 2019-2020 года.
Согласно полученной информации, осмотрено будет и снегоуборочное оборудование субподрядных организаций.
- По данным администрации Канавинского района, в зимний период 2018-2019 года с территории района было вывезено более 170 тысяч кубометров снега, - говорится в сообщении.
Напомним, что в конце 2018 года в Нижнем Новгороде появился портал по контролю за уборкой снега. Система носит название «Антиснег» На сайте антиснегнн.рф можно наблюдать в режиме онлайн работу дорожной техники.
Кроме того, на портале можно узнать, где недавно выпал снег, а на какой территории он уже убран - все магистрали и подъезды к ней окрашиваются на карте в красный или зеленый цвет.
ИСТОЧНИК KP.RU