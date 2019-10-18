Движение транспорта на участке улицы Голубева будет прекращено
Движение транспорта на участке улицы Голубева в Ленинском районе будет прекращено.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, с 20 часов 18 октября до 5 часов 21 октября на территории между домами №8/1 и №10 будут проводиться ремонтные работы на теплотрассе, поэтому на указанный срок движение любого транспорта будет ограничено .
- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - говорится в сообщении.
Кроме того, движение автобусных маршрутов А-7, А-64, Т-13, Т-86, Т-88 будет организовано оба направления по переулку Вайгач, бульвару Заречному, улицам Макарова, Даргомыжского и Молитовской.
- посадка и высадка пассажиров на участке от остановки «Пивзавод Волга» до остановки «Переулок Вайгач» будет осуществляться в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте, - уточнили в дептрансе.
Как сообщалось ранее, схема движения нескольких автобусов изменится в Нижнем Новгороде с 18 октября.
Напомним также, движение на участке улицы Республиканской в Нижнем Новгороде перекроют на 20 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU