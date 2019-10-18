2019-10-18T16:14:17+03:00
Общество

Схема движения нескольких автобусов изменится в Нижнем Новгороде

Временно прекратят работу трамвайные маршруты №27,5 и 2
Валентин ШАРИКОВ
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Схема движения нескольких автобусов изменится в Нижнем Новгороде.

По информации департамента транспорта городской администрации, автобусные маршруты А-16, Т-46 теперь будут идти в оба направление по улице Ванеева, улице Сусловой в оба направления с 20 часов 18 октября до 5 часов 20 октября.

Вносимые изменения связаны с проведением ремонтных работ на тепловых сетях в районе дома №8 по улице Ивлиева.

Кроме того, добавили в дептрансе, в грядущие выходные автобус Т-93 будет следовать в оба направление по улицам Васюнина, Ванеева и Сусловой.

-на это маршруте появятся следующие остановки: «4 нагорный микрорайон», «Торговые ряды», «Улица Бориса Корнилова», «Поликлиника № 30», «Улица Адмирала Васюнина», «1 нагорный микрорайон», «Улица Бориса Корнилова», - сообщили в департаменте транспорта.

Стало известно также, что с 23 часов 18 октября до 5 часов 19 октября прекратят работу трамвайные маршруты №27,5 и 2.

Напомним, что движение на участке улицы Республиканской в Нижнем Новгороде перекроют на 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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