2019-10-18T17:00:36+03:00
Общество

Более 5 тысяч рабочих мест создадут в сельском хозяйстве Нижегородской области

В 2019 года на поддержку агропромышленного комплекса региона выделено 4 миллиарда рублей
Валентин ШАРИКОВ
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Более пяти тысяч рабочих мест создадут в сельском хозяйстве Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 18 октября.

По словам Глеба Никитина, реализующиеся в текущий момент 112 инвестиционных проектов региона направлены на решение вопроса самообеспечения молоком, мясом и овощами.

- Общий объем инвестиций за 2018-2024 годы составит 41 миллиард 875 миллионов рублей, - уточнил он.

Губернатор добавил, что в 2019 году на поддержку агропромышленного комплекса Нижегородской области выделено 4 миллиарда рублей, из них 2,9 миллиарда рублей – деньги областного бюджета. Из федеральной казны регион получает «единую субсидию», которая направлена на развитие молочного животноводства и частичное возмещение стоимость покупки нового оборудования в сфере агропромышленного комплекса.

По данным Дмитрия Патрушева, на сегодняшний день региональные сельхозпроизводители получили уже 87,5% средств государственной поддержки

- В следующем году произойдет разделение мер поддержки для регионов на компенсирующую и стимулирующую субсидию. Субъект сможет выбрать несколько направлений, которые он считает нужным развивать, и мы их профинансируем в большей степени , - сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Как сообщалось ранее, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев прибыл на встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в пятницу, 18 октября.

Напомним также, что аграрии в Нижегородской области получат новую государственную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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