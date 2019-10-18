Министр сельского хозяйства РФ Патрушев прибыл в Нижний Новгород 18 октября

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-18T16:27:55+03:00

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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев прибыл на встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в пятницу, 18 октября. Обсуждение развития сельского хозяйства в регионе прошло в нижегородском кремле.

Глеб Никитин сообщил, на сегодняшний день в регионе насчитывается не мене 400 сельхозпредприятий и 1,6 тысячи фермерских хозяйств, а подсобное хозяйство ведут более 450 тысяч жителей региона.

По его словам, за девять месяцев текущего года в Нижегородской области было произведено сельхозпродукции на сумму порядка 60 миллиардов рублей, и это позволило полностью обеспечить регион зерном, картофелем и яйцами. В регионе также выросли площади с зерновыми и зернобобовыми культурами, а также техническими, например, льном-долгунцом, а также сахарной свеклой и масличными культурами.

-Показатели указанного периода текущего года на 15% выше соответствующего уровня 2018 года. Кроме того, по объёмам площадей область занимает 1-е место в ПФО, по объёму производства яиц во всех категориях– 3-е место в ПФО. - сообщил губернатор Нижегородской области.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Нижегородской области стоит уделить особое внимание системе агрострахования и экспорта.

- Для нас очень важна тема экспорта. Вы уже активно включились в работу. Думаю, что показатель этого года будет значительно лучше, - выразил надежду Министр сельского хозяйства РФ.

Напомним, что новую государственную поддержку получат аграрии в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU