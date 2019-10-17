2019-10-17T16:21:11+03:00
Общество

Новую господдержку получат нижегородские аграрии

Субсидии получат производители, которые введут в оборот 300 и более гектар ранее неиспользуемых земель
Валентин ШАРИКОВ
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Новую государственную поддержку получат аграрии в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, субсидии получат производители, которые будут работать с ранее неиспользованными сельскохозяйственными угодьями площадью в 300 и более гектар.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, для обработки заросших земель предприятиям агропромышленного комплекса требуется покупка новой дорогостоящей техники, приобретение которой частично покроют субсидии.

Таким образом, часть затрат аграриев на приобретение высокопроизводительных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов будет возмещена.

- Чтобы обеспечить регион качественными, экологически чистыми продуктами питания собственного производства, необходимо нарастить объемы производства сельхозпродукции, в том числе за счет вовлечения в оборот ранее неиспользуемых под сельскохозяйственные нужды земель, - заявил губернатор.

Никитин добавил, что специализирующиеся на молочном животноводстве производителям получат субсидии в размере 50% возмещения стоимости техники, другие аграрии – 30%.

В министерстве сельского хозяйства Нижегородской области уточнили также, что по завершению текущего года планируется ввести в эксплуатацию 20 тысяч гектар ранее неиспользованных сельскохозяйственных угодий.

Напомним, что нижегородские аграрии получили 55 миллионов рублей на поддержку садоводства в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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