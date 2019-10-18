Совершивший пьяное ДТП депутат заключен под стражу в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-18T10:11:00+03:00

Об этом сообщили в Следственном комитете

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Совершивший пьяное ДТП депутат был заключен под стражу 17 октября в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионально Управления Следственного комитета России, обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия депутат сельсовета Дальнеконстантиновского района был заключен под стражу.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 13 октября на 44 километре автодороги Нижний Новгород – Саранск 27-летний депутат, управляя автомобиль в нетрезвом виде и превышая при этом скоростной режим, врезался в идущий перед «ВАЗ».

Водитель отечественной машины через несколько дней после происшествия скончался от полученных трав в больнице. В отношении виновника дорожно-транспортного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU