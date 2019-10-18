Совершивший пьяное ДТП депутат заключен под стражу в Нижегородской области
Совершивший пьяное ДТП депутат был заключен под стражу 17 октября в Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба регионально Управления Следственного комитета России, обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия депутат сельсовета Дальнеконстантиновского района был заключен под стражу.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что 13 октября на 44 километре автодороги Нижний Новгород – Саранск 27-летний депутат, управляя автомобиль в нетрезвом виде и превышая при этом скоростной режим, врезался в идущий перед «ВАЗ».
Водитель отечественной машины через несколько дней после происшествия скончался от полученных трав в больнице. В отношении виновника дорожно-транспортного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
ИСТОЧНИК KP.RU