Пьяный депутат устроил смертельное ДТП в Дальнеконстантиновском районе

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-17T11:54:00+03:00

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Севший в нетрезвом виде за руль депутат одного из сельсоветов Дальнеконстантиновского района стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Нижегородской области.

По информации регионального СУ СКР, 13 октября пьяный 27-летний чиновник сел за руль своего Mitsubishi и отправился в направлении Нижнего Новгорода.

Значительно превысив скоростной режим, мужчина врезался на 44 километре автодороги Нижний Новгород – Саранск в следующий перед ним автомобиль «ВАЗ». В результате ДТП 22-летний водитель отечественного автомобиля пострадал и был отправлен в больницу, где скончался от полученных травм 17 октября.

В отношении виновника трагедии следователями было возбуждено уголовно дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Подозреваемый задержан.

Как сообщалось ранее, пьяный мужчина на «Тойоте» устроил смертельное ДТП в Тоншаеве Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU