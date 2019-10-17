СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-17T18:04:33+03:00

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Heinemann Duty Free открылся в нижегородском аэропорту «Стригино».

Как сообщает пресс-служба воздушного причала, площадь магазина беспошленной торговли составляет 130 квадратных метров. Торговая точка расположена в зоне вылете международных рейсов (после паспортного контроля).

В сообщении говорится, что в нижегородском Duty Free есть большой выбор алкоголя - как российского, так и иностранного производства, а также аксессуары, косметика и парфюмерия, игрушки и сладости. В этом магазине нижегородцы и гости города еще смогут найти товары категории «Эксклюзивно в аэропорту».

- Магазины в Нижнем Новгороде находятся под управлением компании «Трэвел Ритейл Домодедово», совместного предприятия известного мирового оператора дьюти фри Gebr. Heinemann и локального партнера Гринвэй, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что компания Heinemann стала оператором Duty Free в нижегородском аэропорту «Стригино». Помимо Duty Free в Стригино также появятся магазины формата Duty Paid, где будут продавать самые популярные товары зарубежных и российских производителей в разных категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU