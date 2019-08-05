2019-08-05T15:01:25+03:00
Общество

Компания Heinemann станет оператором Duty Free в нижегородском аэропорту

Площадь магазина составит 126 квадратных метров
Валерия ГРОМОВА
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Оператором магазина беспошлинной торговли (Duty Free) для нового пассажирского терминала международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде станет компания Heinemann. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Duty Free будет открыт на площади 126 квадратных метров. Пассажиры смогут купить там парфюмерию и косметику ведущих мировых брендов, а также алкогольные напитки, табачные и кондитерские изделия, игрушки и аксессуары. На кассе можно будет расплачиваться евро, долларами и рублями, а также пластиковыми картами.

Помимо Duty Free в Стригино также появятся магазины формата Duty Paid, где будут продавать самые популярные товары зарубежных и российских производителей в разных категориях. Например, парфюмерия и косметика, сладости, игрушки, солнцезащитные очки, сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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