2019-10-16T13:45:37+03:00
Происшествия

Жителя Дзержинска осудят за нападение на финансовые организации

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы
Валентин ШАРИКОВ
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Жителя Дзержинска осудят за нападение на финансовые организации.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Нижегородской области, в феврале текущего года 63-летний мужчина осуществил разбойные нападения на две финансовые организации в Дзержинске. Со слов потерпевших, он врывался в помещения с ножом и требовал отдать ему деньги, после чего скрывался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нападение в целях хищения чужого имущества». Свою вину житель Дзержинска признал и объяснил, что тратит похищенные денежные средства на личные нужды.

В полиции добавили, что расследование дела было завершено и направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде срок до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что нижегородская полиция ищет преступников, которые взорвали банкомат в Выксе Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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