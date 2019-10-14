"Ввели пин-код неправильно": Грабители взорвали банкомат в Выксе

Ночью в Выксе прогрел взрыв. Как позже выяснилось, злоумышленники взорвали банкомат. По словам очевидцев, взрыв произошел около 3 часов утра. На место происшествия сразу же приехали все спецслужбы города. Осколки банкомата разбросало на весьма значительное расстояние.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

Взрыв произошел около 3 часов утра.Фото:выкса.рф

- Сотрудники органов внутренних дел проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных к этому лиц, - рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

К счастью, при взрыве никто не пострадал. К тому же злоумышленникам не удалось забрать деньги. Все денежные средства остались внутри банкомата.

Обломки разлетелись метров на десять. Фото:выкса.рф

После того, как новость попала в социальные сети, нижегородцы тут же начали шутить.

- Просто ввели пин-код неправильно три раза, сработала система самоуничтожения, - посмеялся Михаил Кулагин.

- Просто хотели как в форсаже 5, но все пошло не по плану, - предположил Дима Карташов.