2019-10-16T09:17:31+03:00
Общество

БК «НН» уступил испанскому «Тенерифе» в первом матче Лиги Чемпионов

Выездная игра прошла 15 октября
Валентин ШАРИКОВ
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» уступил испанскому «Тенерифе» в первом матче Лиги Чемпионов 15 октября.

Как сообщает пресс-служба БК «НН», выездная игра началась с равным счетом, но уже к концу первого отрезка испанцы вышли вперед со счетом 24:14. Большую часть мячей забросил центровой команды соперников - Гиорги Шермадини.

Второй отрезок матча дал нижегородцам возможность отыграться: Комолов забил дальний, а Иван Стребков выполнил красивый трехочковый бросок. Тем не менее, защита команды оказалась слабее, чем у испанцев, и отрезок завершился со счетом 37:34.

Игроки «Тенерифе» начали третий отрезок игры с мощной атаки, однако баскетболисты «Нижнего Новгорода» не перестали бороться : Стребков снова забил трехочковый, пять очков на счету Антона Астапковича.

К сожалению, БК «НН» не смогли повлиять на итог встречи, всю финальную четверть на площадке методично набирал очки Гиорги Шермадини. Игра закончилась со счетом 81:67 в пользу испанского «Тенерифе».

Напомним, что Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл в игре сезона в Единой Лиге ВТБ 13 октября питерский «Зенит» со счетом 79:69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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