БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» со счетом 79:69

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-14T17:13:07+03:00

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл в игре сезона в Единой Лиге ВТБ 13 октября питерский «Зенит» со счетом 79:69. Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба БК НН, матч состоялся в Санкт-Петербурге. Первая четверть игры завершилась с равным счетом 19:19. Питерцам не удалось вырвать победу - им даже не помогло решение тренера Жоан Пласа выпустить на площадку звездного центрового Густаво Айона.

Всю вторую четверть игры нижегодроцам удалось хорошо поработать в защите, недавно восстановившийся Павел Антипов провел отрезок в восемь очков, сумев выполнить мощный трехочковый бросок, красивую точку в окончании четверти поставил Антон Астапкович, подарив команде лидерство в первой половине матча.

Фортуна оказалась на стороне «Зенита» в третьей четверти встречи – она завершилась со счетом 54:53 в пользу питерцев.

В финале игры БК «НН» удалось-таки вырвать победу у одной из сильнейших команд Единой Лиги ВТБ. Матч закончился со счетом 79:69.

- Мы не показали свой лучший баскетбол, просто воспользовались возможностью, которую дал «Зенит», - оценил игру главный тренер БК «НН» Зоран Лукич.

ИСТОЧНИК KP.RU